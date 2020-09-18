В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 98 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке выздоровели 39 человек, в Чуйской области — 4, Ошской — 10, Иссык-Кульской — 19, Нарынской — 3, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 18.

Всего за весь период зарегистрировали 41 тысячу 415 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.