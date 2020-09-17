Россотрудничество передает учебную литературу школам Кыргызстана. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, с начала сентября 2020 года представительство Россотрудничества в КР передало учебные, методические и мультимедийные пособия 17 общеобразовательным учреждениям республики.

Литературу получили школы Бишкека, Токмака, Каракола, Чуйской и Иссык-Кульской областей.

Сегодня более ста единиц учебников и методических пособий по русскому языку и литературе были переданы средней общеобразовательной столичной школе № 2.

Директор учебного заведения Чинара Маразыкова выразила благодарность представительству за оказанное содействие.