Выборы-2020. Прокуратура возбудила дело по факту подкупа избирателей

Прокуратурой Чуйской области возбуждено уголовное дело по факту подкупа избирателей. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что всего по региону в ЕРПП зарегистрировано 10 фактов и 5 проступков в части выборного законодательства.

«Ранее в милицию поступило сообщение о том, что вблизи УИК, расположенного в селе Новопокровка неизвестные лица заполняют форму № 2 на приезжих граждан. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подкуп избирателей», — сообщили редакции.

В надзорном органе отметили, что в Чуйской области расположено 406 участков.

Во всех районах образованы координационные группы оперативного реагирования, которые взаимодействуют с прокуратурой и другими уполномоченными органами.

Установлено, что отдельные помещения избирательных участков не оборудованы специальными приспособлениями — пандусами, поручнями, кнопками вызова помощи, отвечающими потребностям избирателей с ограниченными возможностями здоровья, а также не обеспечены телефонной связью. Прокуратурой внесены девять предписаний и одно представление об устранении нарушений закона.