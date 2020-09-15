Алгоритм проезда через пункт пропуска «Торугарт» обозначили в Таможенной службе

Возобновлена работа пункта пропуска «Торугарт» на кыргызско-китайской госгранице. Об этом сообщили в пресс-службе ГТС.

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией COVID-19, а также в целях недопущения его трансграничного распространения через кыргызско-китайскую госграницу с начала февраля перемещение товаров и транспорта через пункт пропуска «Торугарт» было временно приостановлено.

По итогам двусторонних переговоров достигнута договоренность о возобновлении грузоперевозок с соблюдением санитарно-карантинных мер и алгоритма:

для осуществления ввоза товаров из КНР со стороны Кыргызстана будут выезжать транспортные средства (тягачи) без прицепов. Перецепку будут делать вблизи границы на специально подготовленном участке. В свою очередь со стороны Китая будет осуществляться доставка грузовых транспортных средств с товарами для дальнейшего осуществления перецепки, а также погрузки контейнеров;

в отношении водителя и транспортного средства до выезда из пункта пропуска «Торугарт» на место, определенное для осуществления перецепки, будет проводиться госконтроль на границе. При этом водителям необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, дезинфицирующие);

для осуществления перецепки либо перегрузки контейнеров водителю со стороны Кыргызстана необходимо останавливать транспортное средство на строго отведенном для этого месте. Водителям запрещается выходить из кабины транспорта до завершения операций по сцепке и прибытия на пункт пропуска «Торугарт»;

при въезде тягачей с грузом на пункт пропуска «Торугарт» до проведения пограничного контроля будут проводиться действия в отношении водителей, предусмотренные алгоритмом, утвержденным Минздравом. После осуществления пограничного контроля в отношении АТС будет проводиться санитарно-эпидемиологический надзор;

алгоритм предусматривает проезд кыргызских тягачей с китайскими прицепами до мест таможенного оформления, а также осуществление на территории пункта пропуска «Торугарт» перегруза товаров для дальнейшего следования до места назначения. При этом в случае осуществления перегруза действия контролирующих органов, кроме пограничного контроля и санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляются после завершения операций по перегрузу;

в случае если товары подлежат ветеринарному и/или фитосанитарному контролю, таможенные операции будут совершаться только после получения соответствующего заверенного разрешения, выданного органами ветеринарного и/или фитосанитарного контроля;

после доставки и разгрузки товаров кыргызские тягачи будут доставлять порожние китайские прицепы до места перецепки на участке вблизи китайской границы.

При организации перемещения товаров на участке кыргызско-китайской границы будут выдерживаться все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, прямой контакт между водителями двух стран будет исключен.