Суд по отмене ПДП. Горожане все еще не могут получить электронный документ

«Уже в третий раз в суде мы пытаемся получить Проект детальной планировки центральной части в электронном виде», — сообщил 24.kg представитель инициативной группы горожан Сергей Ким.
По его словам, сегодня на заседании документ не представил ГПИ градостроительства. «Его представитель пообещал за неделю постараться подготовить. Но это уже давно принято, почему документ не могут представить?» — спросил Сергей Ким.
Напомним, что ранее столичная прокуратура выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части города.
ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники разных мастей пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в административный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.