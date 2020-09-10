Суд по отмене ПДП. Горожане все еще не могут получить электронный документ

«Уже в третий раз в суде мы пытаемся получить Проект детальной планировки центральной части в электронном виде», — сообщил 24.kg представитель инициативной группы горожан Сергей Ким.

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По его словам, сегодня на заседании документ не представил ГПИ градостроительства. «Его представитель пообещал за неделю постараться подготовить. Но это уже давно принято, почему документ не могут представить?» — спросил Сергей Ким.

Напомним, что ранее столичная прокуратура выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части города.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники разных мастей пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в административный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.