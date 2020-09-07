Любители русского романса из Кыргызстана могут выступить с концертом в Москве

В Бишкеке 29-30 октября состоится IV Открытый международный конкурс исполнителей русского романса «Среднеазиатская романсиада». Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Кыргызстане.

Конкурс включен в программу XXIV Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса. Победители «Среднеазиатской романсиады» традиционно примут участие в финале московского концерта 5 декабря.

К участию приглашаются студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ и просто любители русского романса.

Победителей определит международное жюри во главе с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, заслуженной артисткой РФ, директором московского «Дома романса», профессором Галиной Преображенской.

Положение о конкурсе и заявка для участия доступны на сайте представительства.