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Общество

Любители русского романса из Кыргызстана могут выступить с концертом в Москве

В Бишкеке 29-30 октября состоится IV Открытый международный конкурс исполнителей русского романса «Среднеазиатская романсиада». Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Кыргызстане.

Конкурс включен в программу XXIV Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса. Победители «Среднеазиатской романсиады» традиционно примут участие в финале московского концерта 5 декабря.

К участию приглашаются студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ и просто любители русского романса.

Победителей определит международное жюри во главе с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, заслуженной артисткой РФ, директором московского «Дома романса», профессором Галиной Преображенской.

Положение о конкурсе и заявка для участия доступны на сайте представительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164280/
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