Возвращение в Кыргызстан из России. В МИД рассказали, где купить билеты

В посольстве Кыргызстана в России рассказали, где гражданам КР можно купить билеты для возвращения на родину.

По его данным, право самостоятельной продажи авиабилетов на планируемые рейсы предоставлено авиакомпаниям «Авиатраффик», «Аэрофлот», «Сибирь», «ТезДжет» и «Уральские авиалинии». Продают их в официальных авиакассах либо онлайн с официальных сайтов авиакомпаний.

1 «Авиатраффик»

Реализует авиабилеты в кассе № 107 в международном аэропорту «Домодедово» с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00. В понедельник ожидается открытие онлайн-продаж.

2 «Аэрофлот» «Аэрофлот»

Офисы и кассы продаж можно уточнить на официальном сайте авиакомпании. Авиабилеты также можно приобрести в онлайн-режиме на официальном портале.

3 «Уральские авиалинии» «Уральские авиалинии»

Кассы продаж в Москве расположены по адресам:

1. Международный аэропорт «Домодедово», кассы № 105 и 106, круглосуточно.

2. Павелецкий вокзал, касса № 7 в зале «Аэроэкспресс», ежедневно с 8.00 до 20.00.

3. Соймоновский проезд, дом 7, строение 1, станция метро «Кропоткинская», в будние дни с 9.00 до 18.00.

4 «Сибирь» «Сибирь»

Кассы продаж в Москве расположены по адресам:

1. Международный аэропорт «Домодедово» (зал вылета, 1-й этаж, рядом с выходом № 3), круглосуточно.

2. Павелецкий вокзал, в зале «Аэроэкспресс» (подъезд № 3, рядом с магазином «Славянка»), в будние дни с 9.00 до 20.00.

Авиабилеты также можно приобрести в онлайн-режиме на официальном сайте.

«Гражданам не следует обращаться и приобретать авиабилеты в частных авиакассах и агентствах, а также у посредников и перекупщиков», — обратили внимание в посольстве.