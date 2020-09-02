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Общество

Почти миллион сомов задолжали за вывоз мусора жители двух жилмассивов Бишкека

Жители двух жилмассивов Бишкека задолжали коммунальным службам почти миллион сомов за вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, общая сумма задолженности достигла 958 тысяч 945 сомов, из них 340 лицевых счетов на сумму 399 тысяч 660 сомов в «Рухий Мурас», 301 лицевой счет в «Алтын Ордо» — 559 тысяч 285,77 сома.

«Есть жители, которые не оплачивают по счетам с 2017 года, самая большая задолженность одного лицевого счета составила 8 тысяч 230 сомов. Жители не платят за вывоз мусора, но в конце недели исправно выносят отходы на улицу, а потом жалуются», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что сбором и вывозом ТБО в этих жилмассивах занимается ОсОО «Комтранском». В связи с большой задолженностью на этой неделе компания не приедет за мусором.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163760/
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