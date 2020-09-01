Детским музыкальным школам разрешили проводить часть занятий офлайн. Об этом 24.kg сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

Читайте по теме Как научить ребенка музыке в режиме онлайн. Педагоги разводят руками

По его словам, министерства культуры, образования и здравоохранения выпустили совместный приказ. «В традиционном режиме разрешили проводить индивидуальные занятия по специальности (пианино, скрипка, комуз и другие) и по сольфеджио. Но учебные заведения должны обеспечить безопасность для учеников и преподавателей, чтобы не было много посетителей одномоментно», — отметил он.

Азамат Жаманкулов добавил, что речь идет только о детских музыкальных школах. «Средние профессиональные учреждения, как специализированная средняя школа имени Абдраева, музыкальное училище имени Куренкеева, сюда не входят», — уточнил он.