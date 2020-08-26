Цифра дня. 2,4 миллиона сомов поступило в бюджет от продажи именных госномеров

За последние четыре года от продажи именных государственных номерных знаков ГРС перечислила в бюджет страны 2 миллиона 400 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Именные номерные знаки на авто реализуются без аукциона, стоимость каждого — 100 тысяч сомов. Средства от их прибыли в полном объеме поступают в государственный бюджет страны.

Проект по реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр запустили с 2016 года. До этого выпуском госномеров в Кыргызстане занималась частная компания, прибыль от производства поступала на ее счет. С 1 июня 2016 года кыргызстанцам выдаются государственные номерные знаки нового образца, изготовлением которого занимается ГП «Инфоком».