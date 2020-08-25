Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановление, распоряжения:

— о внесении изменений в постановление правительства Кыргызстана;

— о приостановлении исполнения должностных полномочий министра труда и соцразвития, председателя службы исполнения наказаний, директора Госкомспорта, вице-премьер-министра, директора Агентства по продвижению и защите инвестиций.

Пресс-служба президента КР:

— подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил Кыргызстана, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы;

— внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики.

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