Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановление, распоряжения:
— о внесении изменений в постановление правительства Кыргызстана;
— о приостановлении исполнения должностных полномочий министра труда и соцразвития, председателя службы исполнения наказаний, директора Госкомспорта, вице-премьер-министра, директора Агентства по продвижению и защите инвестиций.
Пресс-служба президента КР:
— подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил Кыргызстана, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы;
— внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики.
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