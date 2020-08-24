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Общество

В столичном жилмассиве «Арча-Бешик» построят детсад за 78,7 миллиона сомов

В Бишкеке в жилмассиве «Арча-Бешик» построят детсад за 78,7 миллиона сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило общественно-государственное управление капитального строительства столичной мэрии.

Отмечается, что в бюджете 2020 года запланировано на строительство 8 миллионов сомов. У компании, желающей принять участие в конкурсе, должен быть опыт выполнения не менее аналогичных договоров на территории Кыргызстана на сумму 70 миллионов сомов. Необходимо приложить копии договоров с актами выполненных работ.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163138/
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