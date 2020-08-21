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Общество

ОАО «Востокэлектро» планирует отключить абонентов за дебиторскую задолженность

ОАО «Востокэлектро» планирует отключить абонентов Иссык-Кульской и Нарынской областей за дебиторскую задолженность. Об этом сообщили в компании.

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Во избежание неудобств «Востокэлектро» призывает абонентов заблаговременно оплатить счета за электроэнергию.

«С 26 марта по рекомендации правительства мы на три месяца прекратили отключение абонентов за дебиторскую задолженность. Сегодня из-за дебиторской задолженности распредкомпания несет финансовые убытки. Проблема может стать одной из основных причин некачественной подготовки к осенне-зимнему периоду. Режим ЧП сняли, все организации работают в штатном режиме. На основании этого ОАО «Востокэлектро» убедительно просит абонентов оплатить долги за использованную электроэнергию», — проинформировали в компании.

На 1 августа дебиторская задолженность населения по Иссык-Кульской области составляет 52 миллиона 600 тысяч сомов, по Нарынской — 46 миллионов 700 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163023/
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