В «Северэлектро» планируют отключить электричество более 10 тысячам абонентов

В ОАО «Северэлектро» планируют отключить электричество за долги более 10 тысячам бытовых абонентов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, 29 октября автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии «Северэлектро» произведет в Бишкеке дистанционное отключение более 10 тысяч бытовых абонентов за несвоевременные платежи.

Во избежание неудобств ОАО «Северэлектро» призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию заблаговременно.

В компании напомнили, что электроснабжение потребителей с так называемыми умными счетчиками, дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты.