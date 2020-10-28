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Общество

В «Северэлектро» планируют отключить электричество более 10 тысячам абонентов

В ОАО «Северэлектро» планируют отключить электричество за долги более 10 тысячам бытовых абонентов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, 29 октября автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии «Северэлектро» произведет в Бишкеке дистанционное отключение более 10 тысяч бытовых абонентов за несвоевременные платежи.

Во избежание неудобств ОАО «Северэлектро» призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию заблаговременно.

В компании напомнили, что электроснабжение потребителей с так называемыми умными счетчиками, дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171125/
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