Учеба в школах в условиях пандемии. Минобразования представило рекомендации

Министерство образования и науки КР совместно с экспертно-консультативным советом разработало руководство по организации учебного процесса в образовательных организациях в условиях пандемии. Его предоставили всем учебным заведениям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В руководстве четко определены обязанности районных и городских отделов образования, руководителей, администраций школ и учителей по организации учебного процесса в традиционном и дистанционном форматах.

В документе также прописаны организация учебного процесса, условия приема в школу, алгоритмы для занятий, требования к переменам, ответственность родителей при традиционном и дистанционном обучении.

В ведомстве напомнили, что из-за пандемии коронавируса обучение в традиционном формате начнут только учащиеся 1-х классов.