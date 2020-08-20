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Общество

Учеба в школах в условиях пандемии. Минобразования представило рекомендации

Министерство образования и науки КР совместно с экспертно-консультативным советом разработало руководство по организации учебного процесса в образовательных организациях в условиях пандемии. Его предоставили всем учебным заведениям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В руководстве четко определены обязанности районных и городских отделов образования, руководителей, администраций школ и учителей по организации учебного процесса в традиционном и дистанционном форматах.

В документе также прописаны организация учебного процесса, условия приема в школу, алгоритмы для занятий, требования к переменам, ответственность родителей при традиционном и дистанционном обучении.

В ведомстве напомнили, что из-за пандемии коронавируса обучение в традиционном формате начнут только учащиеся 1-х классов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162973/
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