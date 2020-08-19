Мэрия продолжает строительство парка в северной части за 58 миллионов сомов

Строительные работы в новом парке в северной части Бишкека продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, зеленая зона находится на пересечении улиц Манаса и Боталиева (Щербакова).

«Сейчас строители устанавливают тротуарные бордюры, укладывают ирригационные лотки, завершено 75 процентов от общего объема работы. Готово основание под брусчатку и асфальтовое покрытие тротуаров, велодорожек и беговой дорожки, а также под детскую и спортивные площадки», — отметили в мэрии.

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Над новым парком работает подрядная организация «Российская строительная компания» по заказу управления капитального строительства столичной мэрии. Стоимость проекта — 58 миллионов сомов, средства предусмотрены в городском бюджете.

Новый парк разделен на две зоны: для спокойного отдыха и активного. На площади около 7,4 гектара планируется разместить скейт-парк и рампу для велосипедистов, мини-футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Во внутренней части парка появятся тропы здоровья. Для малышей будет детская зона, а для любителей спокойного отдыха — большая прогулочная территория с газонами и цветниками. Предусмотрено и обновление зеленого фонда.

В муниципалитете добавили, что проект нового парка определили горожане на обсуждениях, и предложения горожанина Максима Твиритина полностью вошли в концепцию нового парка.