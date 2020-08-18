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Общество

Кембриджский университет пригласил Розу Отунбаеву научным сотрудником

Кембриджский университет предложил Розе Отунбаевой стать приглашенным научным сотрудником. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их данным, приглашение пришло еще зимой. Ожидалось, что экс-президент приступит к работе в Кембридже уже в апреле, однако в связи с пандемией университет находится в режиме карантина. Вероятно, Роза Отунбаева сможет возобновить научную деятельность только с середины следующего года.

Экс-президент Роза Отунбаева окончила аспирантуру Московского государственного университета в 1975 году. Она защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Критика фальсификации марксистско-ленинской диалектики философами Франкфуртской школы».

С 7 апреля 2010-го возглавила временное правительство. Референдум утвердил ее президентом в переходный период. С февраля 2011 года руководит Международным общественным фондом «Инициативы Розы Отунбаевой». Основной целью фонда является инициирование и реализация программ и проектов, которые способствуют социальному, политическому, экономическому развитию Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162816/
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