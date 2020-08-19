Студенты на удаленке, или Плюсы и минусы дистанционного обучения

Переход на дистанционное образование для высшей школы оказался менее болезненным, чем для средней. Это объяснимо: такая форма обучения многим студентам уже была знакома, к тому же они взрослее и лучше мотивированы. Но все оказалось не так просто. Об открывшихся возможностях и трудностях, без которых тоже не обошлось, узнала корреспондент 24.kg.

1 Экс-министр образования, провост МУЦА Камила Шаршекеева Фото из интернета. Камила Шаршекеева Экс-министр образования, провост МУЦА Камила Шаршекеева

Необходимо разграничить понятия онлайн и дистанционного обучения. В первом случае студенты и преподаватели видят друг друга во время проведения занятий при помощи различных платформ. Во втором — когда для студентов готовятся какие-то материалы, которые потом размещаются в интернете. Это могут быть записи лекций, учебные материалы, книги и так далее. Для удобства будем называть одним понятием — дистанционное.

Читайте по теме Обучение в вузах Кыргызстана начнется в дистанционном режиме

По-моему, весенний опыт перехода на иной метод обучения академсектор использовал не как трагедию, а как возможность усовершенствовать подачу материала, где-то его пересмотреть. Раньше все были больше сфокусированы на офлайн-обучении, а сейчас мы, конечно, увидели и трудности и достоинства дистанционного обучения. Если говорить о плюсах, то студент, который по разным причинам не смог попасть на лекцию, может посмотреть ее в другое удобное для него время. Это особенно актуально в семьях, где на семью один смартфон или компьютер, а учеников много.

Для преподавателей этот период тоже был открытием — новые механизмы подачи информации.

Но никогда эту связь, которая бывает во время традиционной встречи преподавателя со студентами, онлайн-обучение заменить не сможет. Камила Шаршекеева

Дистанционное обучение — это все же дополнительное, сопутствующее, вспомогательное средство. С другой стороны, его уже многие годы применяют многие лучшие вузы мира. Например, Лиги плюща. У них уже давно много студентов, которые обучаются онлайн, оставаясь в своих странах. Они в этом направлении ушли далеко.

Еще один существенный плюс онлайн-обучения — доступ к образованию лицам с ограниченными возможностями здоровья. А это же очень важно. Камила Шаршекеева

Здания, к сожалению, не все доступны для ЛОВЗ. А тут человек может находиться дома и получить высшее образование. Открываются новые возможности.

Мы для некоторых программ в университете, например, китайского языка, рассматриваем гибридный метод обучения. Будем создавать условия и для офлайн-обучения — предоставлять маски, перчатки, отмечать дистанции в аудиториях. Наши китаисты считают, что невозможно вводно-коррективный курс по фонетике провести через экран, потому что им обязательно надо видеть ротовую полость и так далее. Придется как-то это показывать. Но группы у лингвистов небольшие.

2 Декан медицинского факультета КРСУ Анэс Зарифьян Декан медицинского факультета КРСУ Анэс Зарифьян

Фото из интернета. Анэс Зарифьян

Переход полностью на дистанционное обучение был неожиданным, но вместе с тем такую форму нельзя отнести к чему-то неизведанному, новому, неиспытанному. Элементы дистанционного обучения всегда в учебном процессе присутствовали. В том числе и у медиков. Например, составление истории болезни — ведение больного. Рядом со студентом не стоял преподаватель или ассистент. Ему давали больного, он должен был поговорить с ним, изучить историю болезни, осмотреть. А потом, уже после сбора материала, готовил историю болезни, ее докладывал преподавателю, и тот вносил свои коррективы. Есть и другие элементы для самостоятельной работы. Но она также проводится более традиционным способом.

Когда поставили перед фактом, что из-за COVID-19 мы не можем, не должны контактировать друг с другом и студентами, конечно, это оказался новый фронт, новое испытание. Анэс Зарифьян

Выяснилось, что студенты к этому переходу были лучше подготовлены, они выросли в условиях интернета, социальных сетей и так далее. Им не надо было объяснять, что такое программа ZOOM, по которой преподавали, WhatsApp и так далее. А вот для ряда преподавателей, особенно преклонного возраста, это была проблема. Он сам по себе прекрасный лектор, но привык работать в контакте с аудиторией. Но привыкли постепенно. Мы в помощь преподавателям давали ассистента для записи лекций, передачи их в онлайн-пространстве.

Но лекционный материал было не так сложно передать. Сложнее оказалось проводить другие формы работы — практические занятия. Что-то можно передать при помощи демонстративных фильмов. Но как дистанционно проводить опыты?

Как передать врачебные навыки студенту? Неважно какие: пальпация, перкуссия больного, сделать инъекцию, накладывать повязки, не говоря уже о более сложных манипуляциях. Как можно это сделать визуально? Анэс Зарифьян

Ну покажешь им фильм, но он ведь пока он своими руками это не попробовал, не появятся навыки работы. И это оказалось самым крупным минусом новой формы обучения. С остальным мы более или менее справились, провели сессии в виртуальном режиме, государственные экзамены. Но и тут один этап — практический — выпал. На нем студент получал больного и должен был поставить ему диагноз, назначить лечение.

У нас вообще выпала вся практика. А по программе, по госстандарту она проходит после каждого курса. Но клиники отдали под СOVID-19, другие работали в ограниченном режиме. Мы приказом перенесли практику на новый учебный год, хотя тут и так она есть. Теперь сидим и думаем, откроются клиники или нет, и когда. И для нас сейчас это огромный знак вопроса.

3 Преподаватель по коммуникациям и журналистике, сертифицированный международный онлайн-тренер по формам и методам активного обучения Агентства EdNet Елена Воронина Преподаватель по коммуникациям и журналистике, сертифицированный международный онлайн-тренер по формам и методам активного обучения Агентства EdNet Елена Воронина

Фото Facebook/Елена Воронина. Елена Воронина

Я противник позиции противопоставления, зачастую примитивного, непродуманного, малопрофессионального, без аргументаций и доказательств очного (традиционного) вузовского онлайн дистанционному (нетрадиционному) обучению. И если посмотреть на сегодняшнюю чашу весов, то вес консерваторов, защитников традиционной формы, преобладает над весом новаторов — применения цифровых технологий в образовании, а это только углубляет разрыв между двумя позициями и не дает развитию ни технологиям, ни образованию, в том числе и традиционному. Традиционный консерватизм хорош не во всех случаях. Но тем не менее надо учитывать нынешнюю ситуацию в мире, стране, столице.

Важно другое. На мой взгляд, вузам нужно быть готовыми работать при разных вариантах: карантинном, который мы прошли весной, гибридном, пропорциональном варианте (когда одна часть учебного процесса переведена в онлайн, а другая часть остается в традиционном офлайн-режиме).

Надо думать, принимать решения, находить разные варианты, изыскивать необходимые ресурсы, обучать, информировать, налаживать техническую инфраструктуру вуза, чтобы она была доступна и понятна любому — и студенту, и преподавателю, одним словом, создавать условия. Елена Воронина

Одним из главных плюсов перехода вузов на дистанционное обучение стало то, что оно позволило не прерывать образовательный процесс в связи с пандемией COVID-19. Такая форма минимизирует коррупцию, бюрократические бумажные процедуры. Кроме того, она сказывается на стоимости обучения (а в определенных случаях делает его бесплатным), экономии ресурсов как образовательного учреждения, так и учащихся, преподавателей. Нет необходимости снимать жилье, тратить средства на дорогу и так далее.

Читайте по теме Вы думали, их нет? Пять плюсов дистанционного обучения

Дистанционное обучение позволит улучшить качество университетского образования за счет предоставления студентам массового доступа к учебным курсам ведущих преподавателей наиболее престижных университетов мира.

Такая практика может оказаться экономически эффективной для тех вузов, которые не могут предложить своим студентам качественные учебные курсы по ряду дисциплин.

Дистанционное обучение также учит и студентов и преподавателей эффективно управлять своим временем: рабочим, учебным, личным, семейным. Кроме того, у всех участников процесса есть возможность совмещения учебы с другими видами деятельности.

Ситуация вынужденного перехода подтолкнула к тому, чтобы перестать откладывать освоение технологических ресурсов и сервисов как преподавателями, так и студентами вузов, его сотрудниками. Елена Воронина

У преподавателей появилась отличная возможность перестроить свои учебные курсы в онлайн-режим, развить персональные цифровые компетенции для эффективного использования новых образовательных возможностей.

В целом вузам стоит рассматривать данный период, как хорошую возможность попробовать новые форматы обучения, оценить уровень своей готовности к работе в экстремальных условиях, осознать ошибки и скорректировать стратегии дальнейшего развития.

Читайте по теме Как научить ребенка музыке в режиме онлайн. Педагоги разводят руками

Такая форма образования отлично подходит для обучения гуманитарным дисциплинам, социально-экономическим, для обучения языкам, коммуникациям, журналистике, PR, рекламе, маркетингу, SMM, дизайну. Но в то же время ее применение невозможно там, где требуется работа с лабораторным оборудованием, экспериментирование, проведение опытов, овладение механическими, техническими навыками, при обучении врачебному и сестринскому, инженерно-строительному делу, художественным дисциплинам: музыке, балету, пению, живописи, рисунку, прикладным профессиям.

Еще один существенный минус — нехватка личного общения, отсутствие зрительного контакта преподавателя со студентом, физического взаимодействия, мимики и жестов. Елена Воронина

Неспособность студента сконцентрироваться на учебном процессе, снижение у него мотивации, желания, заинтересованности в продолжении обучения. У некоторых возникают трудности в освоении учебного материала.

Есть опасность несопоставимого качества онлайн-курсов, предлагаемых ведущими университетами мира, по сравнению с очным обучением. Я имею в виду те вузы, которые не могут предложить своим студентам собственные качественные учебные курсы по ряду дисциплин и предлагают обучаться у преподавателей из мировых университетов. Также существует сложность оценивания успешности или неуспешности освоения той или иной дисциплины студентом во время дистанционного обучения.