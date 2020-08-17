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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Уволен налоговик, причастный к коррупционным схемам в «Кыргыз темир жолу»

Главный инспектор территориального налогового органа уволен в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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Уточняется, что задержанный работал в управлении ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкеку и Чуйской области. Приказ об увольнении подписал председатель ГНС Кабыл Абдалиев.

Напомним, сотрудник Налоговой службы задержан в рамках уголовных дел, связанных с выводом крупных сумм денег бывшим руководством госпредприятия «НК Кыргыз темир жолу». По версии следствия, подозреваемый играл ключевую роль в функционировании отмеченной коррупционной схемы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162737/
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