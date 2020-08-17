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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше. Подсудимые не признали свою вину

В Первомайском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Процесс проходит в режиме онлайн.

В ходе слушаний бывший сотрудник ГКНБ Канат Сагымбаев попросил судью включить в список свидетелей президента Сооронбая Жээнбекова и министра внутренних дел Кашкара Жунушалиева, также дополнительных свидетелей со стороны защиты.

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Сегодня гособвинение завершило оглашение обвинительного акта. Обвиняемые Фарид Ниязов, Равшан Джеенбеков, Мээрбек Мискенбаев, Канат Сагымбаев, Фархат Баабиев, Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Кундуз Жолдубаева, Рыспек Карыпбек уулу, Канат Осмоналиев не признали свою вину.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162734/
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