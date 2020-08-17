Традиционной линейки 1 сентября в школах не будет. Об этом 24.kg сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

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«Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы у первоклассников был праздник, сохранились хорошие воспоминания. Но сейчас большое количество детей собирать нельзя. Предположительно, «первые звонки» пройдут в онлайн-режиме, мы прорабатываем различные варианты», — отметила она.

Напомним, в этом году в первый класс пойдут 156 тысяч 430 детей. Они будут обучаться в традиционном режиме, остальные школьники — дистанционно.