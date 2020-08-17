Выборы-2020. Бишкекчане не смогли подать в УИК заявления по форме № 2

Бишкекчане, желающие проголосовать 4 октября на другом участке, не смогли подать в свои УИК заявления по форме № 2. Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов объяснил 24.kg почему.

По его словам, в субботу — воскресенье не ходит общественный транспорт и многие члены участковых избирательных комиссий не смогли добраться до работы. «Где-то операторы ошибаются. Но члены ТИК, кураторы работают с ними», — отметил Кайрат Маматов.

Вопрос общественного транспорта мы обсудили с мэрией и нам пообещали решить. Кайрат Маматов

Он добавил, что до 19 сентября включительно заявление по форме № 2 можно направить и в электронном виде. Необязательно ехать в УИК.

Напомним, проверить себя в списке избирателей можно на госпортале www.tizme.gov.kg, а также на избирательном участке. При обнаружении ошибок до 19 сентября включительно можно обратиться в УИК для исправления.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.