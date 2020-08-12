В Кыргызстане за сутки выявили 304 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 88 случаев, в Оше — 21, Ошской области — 42, Чуйской — 27, Джалал-Абадской — 28, Иссык-Кульской — 37, Нарынской — 11, Таласской — 7, Баткенской — 43.

Всего в стране зарегистрировали 40 тысяч 759 случаев COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.