Восемь школ в Чуйской области улучшат инклюзивную среду для детей с диабетом

Восемь школ — по четыре в Бишкеке и Чуйской области, улучшат инклюзивную среду для детей с сахарным диабетом (СД) I типа. Об этом 24.kg сообщили в ОО «Детство без диабета».

По их данным, образовательные учреждения получат информационные материалы, средства контроля уровня глюкозы в крови, IT и специализированное медоборудование для мониторинга здоровья учащихся с СД. Для подростков и их родителей в режиме онлайн проведут школы диабета.

Участники получат навыки самоконтроля и управления диабетом.

«Повышенный уровень глюкозы в крови ведет к ранним осложнениям. Если вначале родители следят за здоровьем ребенка, то в подростковом периоде начинается протестное поведение, дети не хотят слушать родителей. В этом возрасте начинается всплеск появления осложнений. Их можно избежать, если научить детей самоконтролю, следить за своим здоровьем», — считает эксперт по вопросам здравоохранения Нинель Кадырова.

«Необходимо помочь понять детям, что они не изгои и не должны замыкаться в себе. Они нормальные дети, но с определенными особенностями здоровья. В школах, где они учатся, должны это понимать и не гнобить, а давать какие-то послабления — позволить лишний раз выйти в туалет или что-то съесть, если вдруг упал уровень сахара», — добавила она.