Выборы-2020. Сколько избирателей от общего списка приходится на Бишкек и Ош

ЦИК продолжает сверять данные по предварительному списку избирателей.

Уточняется, что в Бишкеке потенциально на выборы могут прийти 11,4 процента от общего числа голосующих, а в Оше — 4,1 процента. А самое большое число избирателей — 20,44 процента голосующих — приходится на Ошскую область.

При этом до 19 сентября кыргызстанцы могут проверить себя в списках и направить заявление в УИК.

В Кыргызстане 3 миллиона 429 избирателей. Сверка продолжается. С 26 июля предварительный перечень появился на сайте ЦИК.

В ЦИК напомнили, что за предоставление о себе в УИК заведомо ложных сведений гражданину грозит штраф 3 тысячи сомов.

Центризбирком напоминает партиям, что агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.