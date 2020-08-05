6 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 4/3;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Репина, Кен-Суу, Жайыла Баатыра), улица Фучика;

9.30-14.00 — отрезки улиц Хвойной, Крымской;

10.00-18.00 — жилмассив «Дордой-2» (2-я улица), улица Жибек Жолу;

9.30-19.00 — отрезки улиц Элебесова, Арычной, 8 Марта, Кычана Джакыпова, переулки Кисловодский, Февральский;

12.00-17.00 — отрезки улиц Лермонтова, Салиева, Целиноградской. 2 Чуйская область Аламединский РЭC

9.00-17.00 — села Чон-Таш (улица Проектируемая), Лесхоз (улица Лесхозная), Лебединовка (улица Мичурина, проспект Ленина), Пригородное (улицы Юбилейная, Горького), Бирдик (улицы Молодежная, Почтовая, Парковая, Школьная), Гроздь (улицы Садовая, Гроздинская, Шаршенова), Восток (улицы Ленина, Заречная, Озерная, Сельповская), Арашан (улицы Аламедин, Бейтекбаева), Чункурчак, Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Бирдик, Прохладное, Татыр (II отделение), Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Центральная), Каирма (улицы Школьная, Западная), Дачное (ГЭС-6), Пригородное (улицы Новая, Широкая, Марата, Юбилейная, 8 Марта, Лесная, Строительная, Островская, новостройка «Жаштык»);

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — села Военно-Антоновка (улицы Октябрьская, Фрунзе), Первомайское (улицы Береговая, Калинина, Спортивная, Ленина, Тимирязева, Чмыря, Комсомольская), Талтак (улицы Центральная, Абая );

9.00-17.00 — села Новопавловка (улица Садовая), Ак-Жол (улицы Победы, Токтогула, Шопокова, Суйская );

8.00-18.00 — село Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Парковая, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, 1-я Селекция, Средняя Шорго, Степная, Вишневая, Ак-Буура, Ысык-Куль);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Крупской (улицы Мира, Садовая), Сретенка (улицы Новая, Крупская), Александровка (улица Комсомольская), Петровка (улица Фрунзе), Ак-Суу (улицы 40 лет Октября, Шолохова);

8.00-13.00 — село Беш-Орюк;

13.00-17.00 — село Александровка (улицы Октябрьская, Масанчина, Гагарина, Ленина, Школьная, Фрунзе);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (квартал «Ковровщиков», 1-26), Сосновка (улицы Первомайская, Набережная, МИС), Монолдор, Сары-Булак;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Кайынды (улица Кривенко, почта), село Чалдыбар (улица Ташкентская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улица Горького), Люксембург (улица Строительная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Искра;

9.00-13.00 — село Прогресс (улицы Кок-Каптал, Пионерская, Он бир);

13.00-17.00 — село Чуй (улица Береговая).

3 Ошская область Ошская область