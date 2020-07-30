Расследовать вспышку COVID-19 в Кыргызстане предлагает Эмильбек Каптагаев

Национальную комиссию по расследованию причин распространения коронавирусной инфекции и его последствий в Кыргызстане предлагает создать директор Национального института стратегических исследований Эмильбек Каптагаев.

По его словам, комиссия в течение определенного времени должна тщательно расследовать все перипетии распространения вируса COVID-19 и его последствий. В центре внимания должны быть действия или бездействие органов власти, ответственных чиновников, местных органов власти, а также медицинских учреждений.

«Мы должны извлекать уроки, ибо повторение пандемии (с этим же вирусом или вирусом другой природы) очень даже вероятно. Сигналов такого рода много. Наша страна оказалась уязвимой, и нам нужно делать правильные выводы», — сказал глава НИСИ.