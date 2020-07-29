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Общество

Пожизненный срок получил обвиняемый в изнасиловании 10-летней девочки в Ноокене

Ноокенский районный суд приговорил к пожизненному лишению свободы обвиняемого в изнасиловании 10-летней девочки. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба Джалал-Абадского областного суда.

Уточняется, что 28 января в милицию Ноокенского района обратилась местная жительница. Она заявила, что в этот день примерно в 17.00 незнакомый мужчина изнасиловал ее дочь. Девочка помогла сотрудникам милиции составить фоторобот, по которому преступника нашли спустя несколько дней.

Мужчину задержали в Ноокенском районе. Ему 20 лет. Он местный житель. В его доме нашли улики — детское нижнее белье. Сама девочка опознала насильника.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 161 (Изнасилование) УК КР, началось досудебное производство.

Обвиняемый свою вину не признал. Его адвокаты намерены оспорить решение районного суда в вышестоящей инстанции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161055/
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