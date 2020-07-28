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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Российских медиков распределили по регионам

В Министерстве здравоохранения рассказали, в какие регионы выехали российские медики.

По его данным, по одной группе работает в Ак-Талинском районе (Нарынская область), Ак-Суйском районе (Иссык-Кульская область) и Токмакской территориальной больнице (Чуйская область).

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«Две группы направлены в Ошскую и Джалал-Абадскую области. Ожидается, что в Кыргызстане российские медики пробудут около месяца», — отметили в ведомстве.

В Минздраве рассказали, что специалисты будут оказывать помощь в организации помощи больным с COVID-19, работать в красной зоне и оказывать практическую помощь в лечении пациентов.

«В состав групп вошли врачи-хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и другие специалисты с большим опытом в лечении больных с коронавирусной инфекцией», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160990/
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