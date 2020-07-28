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Общество

Почти 19 тысяч абитуриентов подали онлайн-заявки на поступление в колледжи

Почти 19 тысяч абитуриентов подали онлайн-заявки на поступление в колледжи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

В ведомстве напомнили, что в связи с пандемией прием в средние профессиональные учебные заведения (спузы) проводится полностью онлайн через специально разработанную систему в два тура.

Первый тур приема документов завершается 30 июля, а 3 августа колледжи вывесят списки абитуриентов, рекомендованных системой к зачислению. До 6 августа абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленными в спузы.

Второй тур начнется 1 августа. Документы будут приниматься до 20 августа, а 22 августа колледжи вывесят списки абитуриентов. У них будет время до 30 августа на подтверждение.

Абитуриенты, которые не подтвердят намерение обучаться, не будут зачислены в колледжи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160903/
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