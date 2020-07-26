Зулгарнаин Хайдер Хан: Уехав из Кыргызстана, буду скучать по друзьям и чалапу

Пакистанец Зулгарнаин Хайдер Хан приехал в Кыргызстан два года назад, став студентом Международного медицинского университета. О родине ему напоминают культура и фольклор кыргызского народа.

Учебу Зулгарнаин Хайдер Хан начал в родном Пакистане, а затем отправился изучать медицину в Китай.

Позже он узнал о возможности получить образование в Кыргызстане и переехал в нашу страну.

«Во время моей медицинской карьеры я работал во многих больницах, сделал более 400 операций в частных клиниках, получив отличную практику. Мне нравится в Кыргызстане, а Международный медицинский университет я люблю за практические знания, которые мы получаем на занятиях и в больницах», — признался Зулгарнаин Хайдер Хан.

Фото из личного архива. Зулгарнаин Хайдер Хан с друзьями

— Знали ли вы что-нибудь о стране до приезда сюда?

— Это может звучать странно, но нет. Ничего не знал про Кыргызстан. Я просто посмотрел видео на YouTube о Международном медицинском университете, а еще я узнал, что в Бишкеке есть Ошский базар.

— Что вас удивляет в Бишкеке и Кыргызстане?

— Бишкек красивый, люди тоже хорошие. Мне не нравится, что я не вижу прайс-лист в магазинах. Это странно. Они просто ставят свои цены и продают вещи по собственному желанию. Например, я покупаю пакет молока за 32 сома, а где-то покупаю за 46 сомов. Но они одинаковые.

Фото из личного архива. Зулгарнаин Хайдер Хан в свободное время любит гулять по улицам Бишкека

— Что-то в Бишкеке напоминает о родине?

— Да, традиционная культура и фольклор кыргызов напоминают мне о моем родном городе. Мне очень нравится, как люди живут здесь.

— А есть то, чего не хватает?

— Я просто скучаю по своей матери. Я надеюсь, что когда-нибудь я смогу организовать ее визит в Кыргызстан.

— Уже появились любимые места в Бишкеке или в Кыргызстане?

— Я люблю бывать в Кой-Таше.

Фото из личного архива. Зулгарнаин Хайдер Хан приехал в Кыргызстан из Пакистана

— Какие блюда национальной кухни вам нравятся?

— Мне нравится куурдак. Я даже научился готовить это блюдо. А еще я люблю лагман.

— Что вас очаровало, когда вы близко познакомились с местным населением?

— Мне очень нравится кыргызский язык. А еще отношение людей друг к другу. Это все настолько поразило меня, что я решил хотя бы немного выучить кыргызский язык. И теперь я могу говорить «кандайсын» каждому.

Фото из личного архива. Зулгарнаин Хайдер Хан изучает в Кыргызстане медицину

— Чего будет больше всего не хватать после отъезда из Кыргызстана?

— Я буду скучать по своим друзьям-кыргызам, которые помогали мне везде, где бы я ни был. Я буду скучать по своей квартире, где я живу. А еще мне будет очень не хватать национального напитка чалап.