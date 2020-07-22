11:58
USD 77.28
EUR 88.40
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Позитив. В селе развернули бесплатный стационар, там есть даже туалет и душевые

В селе Ленинском начал работу частный дневной стационар. Он расположен на пересечении улицы Алма-Атинской и объездной дороги.

Отмечается, что развертывание мобильного госпиталя осуществлялось при консультативной помощи специалистов МЧС России. Стационар открыт группой компаний.

Стационар состоит из 13 палаток на 50 коек. На его территории также находятся приемная, ординаторская, места для ожидания, душевые, туалеты для персонала и посетителей, аптечный пункт, камеры видеонаблюдения. Все они располагаются в соответствии с требованиями Санэпиднадзора. На случай аварийного отключения электроэнергии предусмотрен электрогенератор на 50 кВт.

Читайте по теме
В селе Ленинском разворачивают мобильный госпиталь. Просят помощи

Для удобства пациентов в мобильном госпитале есть две легковые автомашины, которые по мере необходимости могут привезти и отвезти больных.

В дневном стационаре бесплатно предоставляются лекарственные препараты, шприцы, системы, кислородные концентраторы, маски, перчатки, антисептики. На территории есть Wi-Fi.

Планируется, что госпиталь охватит своей помощью самые уязвимые слои населения: пенсионеров, безработных, многодетные семьи, неимущих и другие категории, которые не имеют возможности купить лекарства и получить хоть какую-то врачебную помощь.

По всем вопросам обращаться в call-центр:

Телефоны (WhatsApp):

• 0559104020;
• 0709104020.

E-mail: dobro@alpha-cargo.kg
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160256/
просмотров: 610
Версия для печати
Материалы по теме
Стационары Бишкека приняли почти 60 тысяч пациентов
Чемпион Азии по борьбе Руслан Царев просит помочь стационару в селе Аламедин
Хочу быть полезным. Кыргызстанец из США готов оплачивать зарплату медикам
Информация для жителей города Ош: адреса стационаров и где можно сделать КТ
Что происходит в обсервации «Семетей». Свидетельства медиков и пациентов
В стационарах Каракола медицинскую помощь получили почти 5 тысяч человек
В стационарах Бишкека снизился поток обращающихся за помощью
В стационарах мэрии Бишкека установили электронную очередь
Позитивный материал. Милиционеры помогают медикам бороться с коронавирусом
Стационар на первом этаже общежития в Бишкеке открывать не будут
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли 70&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и&nbsp;пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 27&nbsp;143 В КР за сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 27 143
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;приобретение оборудования для видеосъемки ИА «24.kg» объявляет тендер на приобретение оборудования для видеосъемки
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
22 июля, среда
11:54
ЦСМ неправильно распределяет СИЗ. Мэр Каракола критикует подчиненных ЦСМ неправильно распределяет СИЗ. Мэр Каракола критикуе...
11:46
В селе Кызыл-Суу горят два продуктовых контейнера
11:38
Позитив. В селе развернули бесплатный стационар, там есть даже туалет и душевые
11:24
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
11:19
В правительстве определили один из вариантов, где в Бишкеке построят больницу