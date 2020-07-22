Позитив. В селе развернули бесплатный стационар, там есть даже туалет и душевые

В селе Ленинском начал работу частный дневной стационар. Он расположен на пересечении улицы Алма-Атинской и объездной дороги.

Отмечается, что развертывание мобильного госпиталя осуществлялось при консультативной помощи специалистов МЧС России. Стационар открыт группой компаний.

Стационар состоит из 13 палаток на 50 коек. На его территории также находятся приемная, ординаторская, места для ожидания, душевые, туалеты для персонала и посетителей, аптечный пункт, камеры видеонаблюдения. Все они располагаются в соответствии с требованиями Санэпиднадзора. На случай аварийного отключения электроэнергии предусмотрен электрогенератор на 50 кВт.

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Для удобства пациентов в мобильном госпитале есть две легковые автомашины, которые по мере необходимости могут привезти и отвезти больных.

В дневном стационаре бесплатно предоставляются лекарственные препараты, шприцы, системы, кислородные концентраторы, маски, перчатки, антисептики. На территории есть Wi-Fi.

Планируется, что госпиталь охватит своей помощью самые уязвимые слои населения: пенсионеров, безработных, многодетные семьи, неимущих и другие категории, которые не имеют возможности купить лекарства и получить хоть какую-то врачебную помощь.