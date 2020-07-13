ГУВД: У участников акции на площади не было разрешения на проведение митинга

У участников акции на площади за перенос парламентских выборов не было разрешения на проведение митинга. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что в мэрию и городскую милицию с обращением о проведении мирного митинга на площади Ала-Тоо 13 июля с 11.00 до 12.00 обратился гражданин Т.А. В этот же день заместитель акима Первомайского района дал ему уведомление о том, что проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий временно приостановлено на территории столицы.

«Организатору предложили перенести дату мероприятия до улучшения эпидемиологической ситуации. Несмотря на запрет и уведомление, неизвестные лица собрались в разных частях площади. Для профилактической беседы восьмерых активистов доставили в УВД Первомайского района», — прокомментировали в ГУВД.

Отметим, что сегодня милиция задержала участников акции протеста за отмену выборов в Жогорку Кенеш.