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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Экс-спикера Чыныбая Турсунбекова похоронят сегодня на кладбище «Ала-Арча»

Экс-спикера парламента Чыныбая Турсунбекова похоронят сегодня на кладбище «Ала-Арча». Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

Церемония прощания состоится в его доме.

Напомним, Чыныбай Турсунбеков скончался накануне от двустронней пневмонии.

Чыныбай Турсунбеков родился 15 октября 1960 года в селе Жан-Булак Нарынского района Нарынской области.

Образование высшее. В 1983 году окончил с отличием филологический факультет КГУ. В 1985-1988 годы — учеба в аспирантуре Академии наук КР. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию и получил звание кандидата филологических наук.

В 2004 году с отличием окончил Дипломатическую академию МИД КР.

Трудовую деятельность начал в 1983 году редактором, старшим редактором редакции политической литературы издательства «Кыргызстан».

C 1989 по 1992 год — преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана факультета кыргызской филологии и журналистики КГНУ.

С 1993 по 1994 год — представитель МНО Кыргызской Республики в Турции.

С 1995 по 1997 год — специалист по Кыргызстану в ТИКА при Министерстве иностранных дел Турции, директор филиала «Манас дастаны» при Госкомитете «Манас-1000», корреспондент радио «Свобода» по Турции.

С 1997 по 2010 год — генеральный директор ЗАО «Акун»; генеральный директор ОАО «Бишкекский мелькомбинат»; председатель совета директоров АО «Кереге»; президент Союза предпринимателей КР; сопредседатель кыргызско-турецкого делового совета ДЕИК.

В 2010 -м пришел в Жогорку Кенеш по списку партии СДПК.  

В 2015-м стал депутатом шестого созыва парламента. 

27 апреля 2016 года избран торага ЖК КР.

В октябре 2017-го добровольно ушел в отставку.

24.kg выражает соболезнования семье и близким Чыныбая Турсунбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158591/
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