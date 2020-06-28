Испанец Мигель Матеос Муньоз уже второй год пытается полюбить кумыс

Мигель Матеос Муньоз приехал в Кыргызстан в марте 2019 года. Он родом из Испании, а сейчас возглавляет отдел коммуникаций в ЮНИСЕФ. Мигель рассказал 24.kg, чему научился в КР и почему парк Панфилова его любимый.

Фото из архива Мигеля. Одно из любимых мест в Кыргызстане — Чон-Алайский район

— Что вам больше всего нравится в Кыргызстане? Вы когда-нибудь скучали по дому?

— Больше всего в Кыргызстане мне нравится природа. Она просто захватывает дух. Это самая красивая страна, в которой я когда-либо бывал. Пейзажи и ландшафты помогают мне меньше тосковать по дому. Но, конечно, я все еще скучаю по своей семье и друзьям в Испании и стараюсь сохранить чувство их присутствия с помощью фотографий и продуктов, которые привожу каждый раз, когда бываю на родине.

Очень ценю доброжелательность и теплоту людей в Кыргызстане. Мигель Матеос Муньоз

— Как вы справляетесь в нынешнее нелегкое время, когда бушует пандемия COVID-19?

— Пытаюсь справиться с ситуацией, как и все остальные. Это что-то новое для всех нас. Мы учимся справляться по мере продвижения вперед. Я многому научился, глядя на мое государство, Испанию, она пережила один из самых длительных режимов изоляции в мире. Меня беспокоит то, как эта ситуация может повлиять на детей.

Кыргызстан приложил усилия по дистанционному обучению, чтобы гарантировать, что каждый ребенок продолжает получать образование. Думаю, что важно продолжать работать над этим, уделяя особое внимание уязвимым детям, которые не имеют доступа ни к телевизору, ни к интернету.

Фото из архива Мигеля. В Бишкеке с сотрудниками ЮНИСЕФ

— До переезда в Кыргызстан я некоторое время провел в Таджикистане и Казахстане. Это позволило мне избежать больших сюрпризов после переезда в Бишкек.

Самым большим сюрпризом было то, как радушие людей в Кыргызстане влияет на самоощущение.

Я часто переезжал в своей жизни. Но в Бишкеке почувствовал себя, как дома, с первого дня. Это действительно помогло мне c ходу взяться за дело сразу по приезде.

— Что вы можете сказать о кыргызской национальной кухне?

— Мне очень нравится! Вначале она мне показалась чем-то новым, хотя я ранее уже был в этом регионе. Но многие традиционные блюда и продукты сильно отличаются от того, к чему я привык, например, кумыс. Теперь же я действительно наслаждаюсь национальными блюдами региона.

Особенно мне нравятся куурдак и плов. Мне все еще не удалось в полной мере насладиться кумысом, но я над этим работаю. Мигель Матеос Муньоз

— Что ваши друзья и семья думают или знают о Кыргызстане?

— Когда я переехал сюда, моя семья и друзья мало знали о стране и регионе, так как отношения между Центральной Азией и Испанией не очень развиты. Но теперь я стал представителем этой республики: когда бываю в Европе, приглашаю всех посетить и насладиться природой и гостеприимством людей в Кыргызстане.

Фото из личного архива. Больше всего в Кыргызстане Мигелю нравится природа

— До начала пандемии я любил открывать для себя страну по выходным и уже побывал в семи областях. В Бишкеке мне нравится гулять по парку Панфилова. Там прекрасная атмосфера, и я в восторге от вида с колеса обозрения.

Одни из моих самых любимых мест в Кыргызстане — башня Бурана и Чон-Алайский район. Мигель Матеос Муньоз

— Планируете ли вы остаться в Кыргызстане? Каковы ваши планы на будущее?

— Мне нравится вносить вклад в благополучие детей в Кыргызстане, и я пока не собираюсь покидать республику. Из-за характера нашей работы мы должны переезжать через несколько лет, но пока сложно сказать, куда карьера приведет меня. Что я знаю точно — получу максимум пользы от времени, проведенного в КР. Я многому научился, глядя на то, как страна продвинулась вперед с момента обретения независимости.