09:18
USD 74.73
EUR 84.14
RUB 1.08
Общество

Экс-директора ГП «Кыргыз темир жолу» водворили в СИЗО ГКНБ

Экс-директора ГП «Кыргыз темир жолу» Канатбека Абдыкеримова оставили под стражей в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Читайте по теме
ГКНБ задержал бывшего гендиректора ГП «Кыргыз темир жолу»

Уточняется, что решением суда Канатбек Абдыкеримов будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 4 августа.

Напомним, возбуждено уголовное дело по факту коррупции в «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, с ноября 2018 года по апрель 2020-го ежемесячно в теневой кассе госпредприятия аккумулировалось около 8-9 миллионов сомов, из которых 50 процентов забирал генеральный директор. Оставшуюся часть распределяли между руководителями высшего и среднего звена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156456/
просмотров: 679
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ задержал бывшего гендиректора ГП «Кыргыз темир жолу»
Трех сотрудников «Кыргыз темир жолу» подозревают в мошенничестве. Их задержали
«Кыргыз темир жолу» не берет пени и штрафов за простой грузов
В ГП «Кыргыз темир жолу» сменилось руководство
ЧС в Кыргызстане. Внутренние поезда пока курсируют в обычном режиме
Вымогательство $1 миллиона. Подозреваемых водворили в СИЗО-1
Скандал в «Кыргыз темир жолу». Глава военной охраны прокомментировал обвинения
Скандал в «Кыргыз темир жолу». Коллектив выступил против главы военной охраны
Уволить главу «Кыргыз темир жолу» за сход вагонов требует депутат
Кыргызстандан Грузияга темир жол аркылуу мазутту экспорттоо башталды
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
В&nbsp;штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в&nbsp;Бишкеке В штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл первый круглосуточный филиал на&nbsp;Моссовете «Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
&laquo;ЭЛСОМ&raquo; дарит 6&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;честь дня рождения! «ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!
Открытие нового центра обслуживания &laquo;АКНЕТ&raquo; в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;ЦУМ&raquo; Открытие нового центра обслуживания «АКНЕТ» в ТЦ «ЦУМ»
18 июня, четверг
09:13
Кыргызстанцы смогут взыскивать алименты с граждан, проживающих в США Кыргызстанцы смогут взыскивать алименты с граждан, прож...
08:59
Граждане РФ, находящиеся в КР, могут проголосовать по поправкам в Конституцию
08:45
Пакет на голову, иголки под ногти. Милиционеров обвиняют в пытке беременной
08:32
Ситуация на горнолыжной базе «ЗиЛ»: комментарий Налоговой службы
08:19
Гражданские активисты просят новое правительство уделить внимание безопасности
17 июня, среда
23:49
Представлен недорогой смартфон с квадрокамерой OPPO A72
23:07
В Канаде медведь устроил погоню за койотом и стал героем видео