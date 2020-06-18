Экс-директора ГП «Кыргыз темир жолу» водворили в СИЗО ГКНБ

Экс-директора ГП «Кыргыз темир жолу» Канатбека Абдыкеримова оставили под стражей в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

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Уточняется, что решением суда Канатбек Абдыкеримов будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 4 августа.

Напомним, возбуждено уголовное дело по факту коррупции в «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, с ноября 2018 года по апрель 2020-го ежемесячно в теневой кассе госпредприятия аккумулировалось около 8-9 миллионов сомов, из которых 50 процентов забирал генеральный директор. Оставшуюся часть распределяли между руководителями высшего и среднего звена.