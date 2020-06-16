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Общество

Президента просят остановить попытки уничтожить национальное телевидение

Отечественные телекомпании подготовили обращение к президенту с просьбой наложить вето на поправки в закон о телевидении. Об этом сообщил на пресс-конференции в 24.kg председатель правления Индустриального медиакомитета Евгений Тисленко.

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«Просим не оставаться равнодушными и остановить попытки уничтожить национальное телевидение, наложить вето и не принимать закон в такой редакции. Необходимо собрать рабочую группу, организовать круглый стол, где мы сумеем найти компромиссный вариант, который устроит всех участников», — отметил он.

Напомним, депутаты в двух чтениях поддержали пакет поправок в Закон «О телевидении и радиовещании».

Одна из поправок в Закон «О телевидении и радиовещании» — о продлении ретрансляции российских каналов «Первый канал. Всемирная сеть» («ОРТ») и «РТР-Планета» до 2023 года. Инициатором выступило Министерство культуры, информации и туризма.

Против выступали медиаэксперты. Они отмечали, что это перечеркивает все усилия по построению в республике сильного ТВ-рынка и производству качественного контента на государственном языке. Местные каналы зависят от адекватных рекламных бюджетов и справедливых конкурентных отношений. Мнения профессионалов в ЖК не учли.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156190/
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