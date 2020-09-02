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Внесены изменения в некоторые законодательные акты КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «Об охране и использовании историко-культурного наследия», «О телевидении и радиовещании»)»

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 июня 2020 года.

Настоящий Закон разработан в целях приведения законов Кыргызской Республики «Об охране и использовании историко-культурного наследия», «О телевидении и радиовещании» в соответствие с нормативными правовыми актами, вступившими в силу в рамках судебно-правовой реформы.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 32 Закона Кыргызской Республики «О телевидении и радиовещании», запрещается размещение рекламы телерадиоорганизациям и операторам телерадиовещания, осуществляющим полную или частичную ретрансляцию иностранных телерадиоканалов на территории Кыргызской Республики, за исключением полной ретрансляции цифрового вещания иностранных телеканалов в рамках социального пакета на основании международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика. При этом размещение рекламы допускается в объемах, определяемых Правительством для покрытия расходов на распространение телеканалов на территории Кыргызской Республики в рамках социального пакета, утверждаемого Правительством.

Согласно части 1 статьи 48 вышеназванного Закона, данная норма действует до 1 июля 2019 года. Пунктом 2 статьи 2 подписанного Закона предусматривается продлить ее действие до 1 января 2023 года.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/163886/
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