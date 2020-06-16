Фото 24.kg. Отечественные телекомпании просят не принимать поправки в закон о телевидении

Поправки в закон о телевидении могут уничтожить отечественную телеиндустрию. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил генеральный директор ассоциации «Цифровые технологии» Кубат Оторбаев.

Он напомнил, что поправки уже приняты Жогорку Кенешем в двух чтениях.

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«Угрозой отечественным телекомпаниям является открытие рекламы на каналах «ОРТ» и «РТР», — отметил Кубат Оторбаев.

Он сказал, что телевидение играет огромную роль в культурном воспитании населения, развитии госязыка. «Последние два года были объявлены годами развития регионов. В районах, где интернет не очень развит, люди узнают новости по телевидению. Несмотря на большое количество проблем, национальное телевидение начало производить свои программы на госязыке, стал увеличиваться рекламный рынок», — подчеркнул гендиректор ассоциации.

Поправки могут уничтожить все наши стремления и не дадут развиваться отечественному телевидению. Кубат Оторбаев

Гендиректор телеканала ТV1KG Махмуд Амираев добавил, что при разработке поправок чиновники Минкультуры и правительства не пригласили медиасообщество для консультаций. «Мы бы дали свои рекомендации, и, возможно, эти поправки вносили с учетом интересов местных телекомпаний», — сказал он.

По словам Махмуда Амираева, представители телекомпаний предлагают отозвать поправки, собрать рабочую группу с участием членов национального медиарынка и еще раз проанализировать ситуацию в отрасли теле- и радиовещания.

Напомним, что одна из поправок в Закон «О телевидении и радиовещании» — о продлении ретрансляции российских каналов «Первый канал. Всемирная сеть» («ОРТ») и «РТР-Планета» до 2023 года. Инициатором выступило Министерство культуры, информации и туризма.

Против выступали медиаэксперты. Они отмечали, что это перечеркивает все усилия по построению в республике сильного ТВ-рынка и производству качественного контента на государственном языке. Местные каналы зависят от адекватных рекламных бюджетов и справедливых конкурентных отношений. Мнения профессионалов в ЖК не учли.