Отечественные телекомпании просят не принимать поправки в закон о телевидении

Поправки в закон о телевидении могут уничтожить отечественную телеиндустрию. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил генеральный директор ассоциации «Цифровые технологии» Кубат Оторбаев.
Он напомнил, что поправки уже приняты Жогорку Кенешем в двух чтениях.
«Угрозой отечественным телекомпаниям является открытие рекламы на каналах «ОРТ» и «РТР», — отметил Кубат Оторбаев.
Он сказал, что телевидение играет огромную роль в культурном воспитании населения, развитии госязыка. «Последние два года были объявлены годами развития регионов. В районах, где интернет не очень развит, люди узнают новости по телевидению. Несмотря на большое количество проблем, национальное телевидение начало производить свои программы на госязыке, стал увеличиваться рекламный рынок», — подчеркнул гендиректор ассоциации.
Поправки могут уничтожить все наши стремления и не дадут развиваться отечественному телевидению.Кубат Оторбаев
Гендиректор телеканала ТV1KG Махмуд Амираев добавил, что при разработке поправок чиновники Минкультуры и правительства не пригласили медиасообщество для консультаций. «Мы бы дали свои рекомендации, и, возможно, эти поправки вносили с учетом интересов местных телекомпаний», — сказал он.
По словам Махмуда Амираева, представители телекомпаний предлагают отозвать поправки, собрать рабочую группу с участием членов национального медиарынка и еще раз проанализировать ситуацию в отрасли теле- и радиовещания.
Напомним, что одна из поправок в Закон «О телевидении и радиовещании» — о продлении ретрансляции российских каналов «Первый канал. Всемирная сеть» («ОРТ») и «РТР-Планета» до 2023 года. Инициатором выступило Министерство культуры, информации и туризма.
Против выступали медиаэксперты. Они отмечали, что это перечеркивает все усилия по построению в республике сильного ТВ-рынка и производству качественного контента на государственном языке. Местные каналы зависят от адекватных рекламных бюджетов и справедливых конкурентных отношений. Мнения профессионалов в ЖК не учли.