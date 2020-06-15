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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

В суде по делу о событиях в Кой-Таше зачитали обвинительный акт Фарида Ниязова

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш.

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Адвокат Сергей Слесарев сообщил журналистам, что прокуроры зачитали обвинительный акт экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова.

«В нем описано нереальное обвинение со стороны следствия. В частности, указывается, что спецназ «Альфа» осуществлял принудительный привод. Однако это спецподразделение не относится к органам дознания. Они осуществляют спецоперации по задержанию террористов. У них есть особое положение, которого нет в материалах уголовного дела», — сказал он.

Адвокат добавил: в материалах дела указывается, что были организованы массовые беспорядки. Но кто их спровоцировал, не написано.

«В деле указывается, что обвиняемые совершали определенные действия, которые содержатся в Уголовном кодексе. На самом деле те же депутаты, наоборот, помогали спецназовцам выходить из дома, чтобы разъяренная толпа не могла их побить. Люди, которые сейчас сидят на скамье подсудимых, спасали спецназовцев, а их обвиняют в том, что они захватили их в заложники», — отметил Сергей Слесарев.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156089/
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