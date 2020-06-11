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Общество

Милиция установила личность напавшего на журналиста Kaktus. Он доставлен в УВД

Факт нападения на журналиста Kaktus.media Марата Уралиева зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района.

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Уточняется, что личность мужчины установлена. Им является 32-летний Б.Ж.

«Сегодня примерно в 14.15 на пульт 102 поступило сообщение о том, что во время съемок на журналиста Марата Уралиева напал неизвестный мужчина. По приезде милиции представитель СМИ обратился с заявлением принять меры в отношении мужчины, который нанес ему телесные повреждения. Милиция установила личность мужчины, он сейчас доставлен в УВД Октябрьского района», — сообщили редакции.

Напомним, на корреспондента Kaktus.media Марата Уралиева напали во время съемок возле ресторана «Кайнар». Журналист предположил, что это сотрудник охраны экс-депутата Омурбека Бабанова. На видео, снятое журналистом, попала машина Службы охраны МВД. Сотрудники видели, что на человека напали, но, проигнорировав обращение журналиста, проехали мимо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155740/
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