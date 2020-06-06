Мэр Оша поручил раскрыть нечестных налогоплательщиков

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов поручил соответствующим ведомствам срочно раскрыть нечестных налогоплательщиков. Об этом сообщает мэрия южной столицы.
По ее данным, градоначальник попросил в ускоренном порядке усилить работу по сбору налогов в местный бюджет.
«Раскройте нечестных налогоплательщиков, сделайте корректировку. Повышение доходной части бюджета в текущих условиях — наша первоочередная задача. Кроме того, необходимо усилить работу по проверке наличия патентов у предпринимателей. Проведите анализ документов, хронометраж сферы услуг, промышленных предприятий, строительных компаний. Также усильте работу по выявлению фактов «двойной бухгалтерии». Все незаконные схемы надо раскрывать. Специалисты должны усиленно работать в этом направлении», — подчеркнул Таалайбек Сарыбашов.
Отмечается, что при помощи ГРС планируют усилить сбор транспортного налога за счет выявления тех автовладельцев, которые пользуются авто по доверенности и не платят налог на транспорт. Также усилят работу девяти мобильных бригад, которые будут осуществлять подворный обход частных домовладений на предмет уплаты земельного налога.