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Общество

Мэр Оша поручил раскрыть нечестных налогоплательщиков

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов поручил соответствующим ведомствам срочно раскрыть нечестных налогоплательщиков. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

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По ее данным, градоначальник попросил в ускоренном порядке усилить работу по сбору налогов в местный бюджет.

«Раскройте нечестных налогоплательщиков, сделайте корректировку. Повышение доходной части бюджета в текущих условиях — наша первоочередная задача. Кроме того, необходимо усилить работу по проверке наличия патентов у предпринимателей. Проведите анализ документов, хронометраж сферы услуг, промышленных предприятий, строительных компаний. Также усильте работу по выявлению фактов «двойной бухгалтерии». Все незаконные схемы надо раскрывать. Специалисты должны усиленно работать в этом направлении», — подчеркнул Таалайбек Сарыбашов.

Отмечается, что при помощи ГРС планируют усилить сбор транспортного налога за счет выявления тех автовладельцев, которые пользуются авто по доверенности и не платят налог на транспорт. Также усилят работу девяти мобильных бригад, которые будут осуществлять подворный обход частных домовладений на предмет уплаты земельного налога.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155078/
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