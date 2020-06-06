Мэр Оша поручил раскрыть нечестных налогоплательщиков

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов поручил соответствующим ведомствам срочно раскрыть нечестных налогоплательщиков. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

Читайте по теме Ближайшие две недели будут уточнять данные по налогоплательщикам

По ее данным, градоначальник попросил в ускоренном порядке усилить работу по сбору налогов в местный бюджет.

«Раскройте нечестных налогоплательщиков, сделайте корректировку. Повышение доходной части бюджета в текущих условиях — наша первоочередная задача. Кроме того, необходимо усилить работу по проверке наличия патентов у предпринимателей. Проведите анализ документов, хронометраж сферы услуг, промышленных предприятий, строительных компаний. Также усильте работу по выявлению фактов «двойной бухгалтерии». Все незаконные схемы надо раскрывать. Специалисты должны усиленно работать в этом направлении», — подчеркнул Таалайбек Сарыбашов.