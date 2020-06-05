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Общество

Колонны автобусов и джипов заезжают в анклав Сох. Кыргызстанцы обеспокоены

Жители Кадамджайского района Баткенской области обеспокоены активизацией заездов в Сох. Об этом 24.kg сообщил житель села Чечме.

По его словам, накануне несколько раз в Сох прилетали вертолеты и прибыли 11 автобусов.

«Позавчера заехали 20 автобусов. Это вызвало тревогу, когда вчера вновь замечено активное передвижение граждан в Сохе. Жители села вышли и прикрыли дорогу, потребовав показать, что перевозят автобусы. Может, в них оружие. В автобусе были гражданские лица, в том числе и женщины. Водитель объяснил, что привозят жителей Соха, которые находились на карантине. Их сопровождала наша милиция. После этого мы разошлись, открыв дорогу. Но вчера в Сох заехала колонна джипов», — рассказал местный житель.

В УВД Баткена опровергли информацию, что колонна автобусов заехала в Сох в день конфликта, 31 мая, для обеспечения порядка внутри анклава.

Кроме того, в УВД региона отметили, что ситуация в области стабильная, в социальных сетях распространяют старое видео, выдавая его за сегодняшние события.

Напомним, 31 мая в приграничном районе произошел инцидент, который начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154980/
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