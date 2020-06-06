Потерянные парки, или Как зеленые зоны превращают в груду металла

Власти то и дело рапортуют об открытии нового парка или сквера. Но там то буквы отваливаются на памятниках, то брусчатка проседает и разрушается арык, то молодые саженцы затопит. В старых парках ситуация не лучше — зелеными пространствами их можно назвать с большой натяжкой, из-за равнодушия ответственных чиновников и в погоне за прибылью они превратились в груду металла.

Читайте по теме Калича Умуралиева об уголовном деле и обыске в ее кабинете

Накануне депутат Бишкекского горкенеша Гульнара Молдобаева предложила отстранить от должности руководителя МП «Городские парки» Каличу Умуралиеву на время расследования уголовного дела, где она проходит фигурантом. По словам нардепа, чиновница не имела права зарабатывать, сдавая в аренду муниципальную землю в парковых зонах.

Журналист 24.kg решил пройтись по зеленым зонам и посмотреть, в каком они состоянии сегодня.

В Бишкеке существует больше 50 парков и скверов. Некоторые из них сегодня потеряли свое прямое функциональное назначение. Местные органы власти сдают территорию в аренду, а предприниматели устанавливают там свои правила. Так на газонах появляются аттракционы, многочисленные точки сомнительного общепита и магазины. Самые застроенные парки — имени Панфилова и «Асанбай».

Центральный городской парк имени Панфилова носит статус объекта республиканского значения и особо охраняемой территории. Чиновники превратили зеленую зону в коммерческое предприятие по зарабатыванию денег. Арендаторы в год платят в казну города около 7 миллионов сомов.

Фото 24.kg. Парк имени Панфилова

По данным сайта Parki.kg, некоторые земельные участки, которые первоначально предоставили в аренду, перешли в частную собственность. В 2001-м ОсОО «Оберон» отдали во временное пользование 0,1 гектара территории парка под пристройку экспресс-кафе по улице Тоголока Молдо. Но затем этот участок уже предоставили в частную собственность. Теперь на этой территории снесли вековые деревья и построили ресторан в капитальных конструкциях.

Учредителем ОсОО «Оберон», по данным Минюста, является Нуржамал Байболова. С 2005 по 2007 год она была депутатом и спикером Бишкекского городского кенеша. Ее супруг — известный политик и экс-генпрокурор Кубатбек Байболов.

Но большая часть парка имени Панфилова арендована ОсОО «Детские развлечения». Территорию во временное пользование компания взяла в 2009-м. Срок аренды истекает в 2022 году. Учредителями ОсОО числятся семь человек — Райымбек Айбекович Исабеков, Айбек Исабекович Мавлянов, Юрий Петрович Агапов, Вадим Викторович Оботнин, Лира Усоновна Сулайманова, Дамир Шарипович Шадмуратов и Дмитрий Владимирович Петров. Последний является руководителем компании.

Сегодня на территории парка работают 5 точек общепита, 38 аттракционов и большое количество мелких торговых объектов, которым арендатор сдал участки в субаренду.

Парки перестали быть местом, куда жители приходят отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом. Сегодня поход сопровождается порой незапланированными тратами. К тому же в парках шумно, грязно, в нос бьют вытяжные запахи из кафе и запахи пищевых отходов.

Как говорят эксперты, массивные карусели и аттракционы должны устанавливать в специально отведенном для этого месте, где должны соблюдать все технические стандарты. Депутат Бишкекского городского кенеша Эрмек Усубалиев ранее предлагал очистить парк имени Панфилова от аттракционов.

«В парке надо сделать пруд с лодочками, фонтанчиками, чтобы люди могли прогуливаться, сидеть на лавочках, как раньше. Посмотрите, что происходит в выходные дни», — отметил он.

Парк и окружающая территория не предназначены для такого количества машин. Водители паркуются на газонах. Техническое состояние многих аттракционов вызывает опасение. Эрмек Усубалиев

Тогда идею нардепа поддержали, однако напомнили, что парк передали во временное пользование нескольким арендаторам и расторгнуть договорные отношения не так-то легко. Пока городским властям это не удается.

Про парк «Асанбай» известно не так много, как про имени Панфилова. В 2017-м земельный участок передали в аренду ОсОО «Детский досуг». Кстати, парковая зона теперь носит имя 125-летия Бишкека.

Фото 24.kg. Парк «Асанбай»

Площадь территории составляет 4 гектара. Реконструкцию произвели в 2009-2010 годах. Здесь установили поливные лотки, разбили аллеи и выложили брусчаткой более 4 тысяч квадратных метров.

По сведениям Минюста, ОсОО «Детский досуг» зарегистрировано в 2009-м. Директор — Эльбрус Карбанов. Учредителями значатся три человека — Тимур Анарбекович Салиев, Улан Орзмаматович Каримбаев и Айбек Исабекович Мавлянов. Последний, напомним, также является учредителем ОсОО «Детские развлечения», которому в аренду отдали землю парка имени Панфилова.

Другой учредитель — Улан Каримбаев, который также является основателем ОсОО «Балдар келечеги» в Оше. Эта компания взяла в аренду парк имени Навои, где в 2017 году рухнула карусель и пострадали восемь человек.

В парке «Асанбай» тоже нет свободного клочка земли, повсюду, помимо аттракционов, установлены торговые ларьки, магазины и кафе.

Деятельность торговых точек и кафе в парках будто никем не регулируется. Цены на продукты и детские товары здесь в разы больше. Те же пол-литра воды в обычном магазине стоят 25 сомов, в парке — в два раза дороже. На упаковках игрушек, продаваемых в павильонах, отсутствуют маркировка на русском или государственном языке и сертификаты соответствия на игрушки китайского производства, не выполняют требования техрегламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Санитарные нормы в общепитах парка тоже особо не соблюдают. Во время рейдов сотрудники Центра госсанэпиднадзора часто выявляют нарушения: у работников объектов питания нет санкнижек, а кафе не соблюдают технологию приготовления блюд.

Пожарную безопасность тоже зачастую игнорируют. Весной прошлого года в парке имени Панфилова произошел пожар, сгорели кафе и мини-зоопарк. В результате происшествия погибли экзотические животные. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Всех штрафуют, и дело с концом. Объекты продолжают работать.