В ГКНБ рассказали подробности уголовного дела в отношении Камиля Рузиева

В ГКНБ поступило несколько заявлений о мошеннических действиях со стороны руководителя правозащитной организации «Вентус» Камиля Рузиева. Об этом сообщает управление ведомства по Иссык-Кульской области.

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Уточняется, что Камиль Рузиев не имеет адвокатской лицензии.

По версии следствия, обманным путем он незаконно получал от граждан деньги якобы за сопровождение материалов уголовных дел в правоохранительных и судебных органах. При этом все свои обязательства он не выполнил.

«С заявлением обратилась гражданка Р.Ф. Она просила принять меры в отношении Камиля Рузиева, который обещал предоставить адвокатские услуги, потребовал возвести у него дома баню. На ее строительство Р.Ф. потратила более 100 тысяч сомов. Еще одно заявление поступило от Ш.З. Она указала, что Камиль Рузиев пообещал ей помочь в восстановлении в должности, получил 45 тысяч сомов, но при этом не участвовал в судебных заседаниях из-за отсутствия лицензии на ведение адвокатской деятельности. Гражданка К.М. для защиты интересов своего сына заплатила правозащитнику 14 тысяч сомов из требуемых 35 тысяч. Все факты зарегистрированы в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР», — рассказали в ГКНБ.

В управлении отмечают, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены факты использования поддельной медицинской справки со стороны Камиля Рузиева для восстановления процессуальных сроков по обжалованию решений Каракольского городского суда.

«Камиль Рузиев по необоснованным причинам пропустил процессуальные сроки для обжалования постановлений Каракольского городского суда, представил областному суду поддельную медицинскую справку от областного ЦСМ. В документе указывалось, что с 24 января по 18 февраля 2020-го он действительно находился на амбулаторном лечении. 11 марта этого года досудебное производство зарегистрировано прокуратурой Иссык-Кульской области в ЕРПП по статье «Подделка документов» УК КР», — говорится в сообщении.

В ГКНБ заверяют, что все следственные действия с участием Камиля Рузиева фиксировались на видеокамеру. Это свидетельствует об отсутствии применения в отношении него мер физического и психологического давления со стороны сотрудников госкомитета.

В амбулаторной карте правозащитника отсутствуют какие-либо записи о прохождении лечения и выписки медицинской справки о том, что он там находился в этот период.

Напомним, что сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 31 мая вечером в Караколе. Накануне вечером суд отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

Гражданские активисты возмущены уголовным преследованием правозащитника. Камиль Рузиев широко известен как юрист, помогающий жертвам милицейских пыток. Он также информирует о нарушениях законодательства силовиками. Активисты считают местью преследование правозащитника из Каракола.