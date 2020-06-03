Не коронавирусом единым. Как хронические больные выживают в условиях карантина

С появлением на территории Кыргызстана коронавирусной инфекции на борьбу с ней брошены практически все ресурсы системы здравоохранения. Пациенты с другими заболеваниями были отодвинуты на второй план. Эксперты отмечают, что такой подход может привести к росту смертности среди хронических больных.

Опасаясь распространения коронавируса в больницах, Минздрав отменил все плановые госпитализации и операции. От проникновения инфекции в лечебные организации это не спасло, а вот проблем кыргызстанцам добавило.

Болейте потом

Житель Чуйской области с болезнью Бехтерова (воспалительное заболевание позвоночника и суставов) не смог лечь в Национальный центр кардиологии и терапии.

Ему необходимо дважды в год проходить стационарное лечение, чтобы болезнь не прогрессировала.

«Я приезжал в Бишкек на прием к ревматологу, но меня не пустили за порог больницы, сказали, что врачей нет, стационар не работает. Я уверен, что я не один столкнулся с такой проблемой. Такое ощущение, что, кроме коронавируса, болезней больше нет и люди должны теперь мучиться и выживать сами», — отметил он.

Бишкекчанке Алие пришлось потратить немало времени и сил, чтобы положить бабушку в предынфарктном состоянии в больницу. По ее словам, направление на госпитализацию дали в районной поликлинике. «Но выяснилось, что плановой госпитализации нет. Во время очередного приступа вызвали скорую. Врачи нам сразу сказали, что могут отвезти в больницу, но не гарантируют, что бабушку госпитализируют. Так и получилось. В больнице дежурный кардиолог сказала оставить бабушку на несколько часов, а потом забрать», — рассказывает девушка.

Сказали, состояние предынфарктное, но стабильное, не тяжелое. Экстренной госпитализации не подлежит. Алия

Ограниченные в передвижении

С введением чрезвычайного положения в Бишкеке с проблемами столкнулись и гемодиализные больные. Их просто не пропускали на блокпостах. После общественного резонанса вопрос решился. Но возникла новая беда — из-за того, что большинство субъектов предпринимательской деятельности были закрыты, люди остались без заработка и не могли оплачивать процедуру гемодиализа.

Как минимум пять человек, стоявших в очереди на получение гемодиализа за счет бюджета, скончались в Кыргызстане с начала карантина.

В итоге правительство нашло средства на оплату процедуры стоящим в очереди.

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Похожая ситуация была и у онкобольных. Только после того, как они забили в набат, что пациентам необходимы дорогостоящие препараты для химиотерапии, а обещанные 160 миллионов сомов на лекарства не выделены, правительство их все же изыскало. Но пока тендеры не проведены. Как отмечает глава ОФ «Вместе против рака» Гульмира Абдразакова, эта сумма — капля в море и всех потребностей в лекарствах не покроет. Но лучше, как говорится, хоть что-то, чем вообще ничего. Многие годы государство на препараты для онкобольных не выделяло ни тыйына.

«Наши пациенты получали химиотерапию в Национальном центре онкологии и гематологии, при необходимости их госпитализировали», — отмечает она.

Но у нас другая проблема. Люди, которые должны приехать на химиотерапию из регионов, не могут это сделать из-за отсутствия общественного транспорта между регионами. Гульмира Абдразакова

«К сожалению, не во всех областях есть лечебные учреждения, где можно получить необходимую помощь. Обычный врач просто боится делать химиотерапию, даже если у пациента есть лекарство. Мы не знаем, как это решить. У многих прерывается лечение и может произойти рецидив», — сетует Гульмира Абдразакова.

Без лекарств

«Кроме того, существуют проблемы с поставкой в страну лекарств. Отсутствует авиасообщение, наземные перевозки, фармкомпании не могут их завезти, и пациенты не получают химиотерапию. Есть факты, когда аптеки, где есть необходимые препараты, повышают их стоимость в несколько раз. А лечение и так недешевое», — добавила Гульмира Абдразакова.

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С невозможностью привезти необходимые лекарства столкнулись и родители детей с эпилепсией и другими заболеваниями. Им на помощь пришел «Первый детский хоспис», обратившись с открытым письмом от их имени к президенту.

«Из-за закрытия границ, прекращения авиаперевозок в связи с распространением коронавируса ни одна из стран не может отправить препараты в Кыргызстан, хотя многие родители уже оплатили их. Наши дети оказались в большой опасности. Что будет с ними дальше? Мы позволим им умереть?» — обратились родители.

В итоге Минздрав пообещал, что лекарства, которые пациенты заказывают за рубежом, доставят. «Этот вопрос прорабатывается с ЮНИСЕФ», — заверил глава ведомства Сабиржан Абдикаримов.

Это было 3 апреля. Лекарства не привезли до сих пор.

«Детский хоспис» при поддержке меценатов и отзывчивых людей смог приобрести и ввезти небольшую партию необходимых препаратов. Но это лишь краткосрочное решение проблемы.

Интересно, что за свою активность и помощь другим, в частности объявление сбора средств на покупку аппарата ИВЛ и расходных материалов к нему для своих подопечных, фонд попал в немилость к депутату ЖК Евгении Строковой. На заседании парламента она заявила, что правительству стоит проверить, нужен ли детскому хоспису аппарат искусственной вентиляции легких, имеет ли он лицензию на лечение детей. Она призвала создать комиссию по работе учреждения. В хосписе депутату ответили, что лечением не занимаются, а оказывает психосоциальную помощь. А для этого лицензия не нужна.

Страх заразиться

Глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев отметил, что и пациенты стали опасаться обращаться к медикам. «Многие люди сами старались избегать посещения больниц, особенно, когда в них начали регистрироваться случаи заболевания коронавирусом», — сказал он.

В то же время, по его мнению, запрет на плановые госпитализации приведет к резкому скачку смертности среди хронических больных, обострению заболеваний.

«Но ситуация с коронавирусом не может продолжаться вечно. Мы должны реабилитировать и запустить заново механизм оказания медицинских услуг. Сейчас самое время начать действия по восстановлению всей системы. И мне иногда кажется, что правительству и Минздраву уже привычно заниматься только коронавирусом. Это хорошая отмазка для многих отраслей, чтобы ничего не делать», — отметил Айбар Султангазиев.

«Плановые госпитализации постепенно начали возобновлять с 15 мая за исключением Бишкека, Оша и Нарынской области. В последних мы дали разрешение приступить с 25 мая с соблюдением эпидемиологических норм, в частности размещение по отдельным корпусам, чтобы минимизировать контакты», — отметил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

В Министерстве здравоохранения пока не могут сказать, как запрет на плановые госпитализации сказался на росте числа заболевших, осложнениях хронических заболеваний и смертности. По словам Мадамина Каратаева, министерство только приступило к анализу.