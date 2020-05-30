Карантин в Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ

Почти два месяца кыргызстанцы сидели на самоизоляции и соблюдали карантинные меры. Однако число заразившихся коронавирусом продолжает расти, с каждым днем выявляют все больше новых случаев. На сегодня в стране 1 тысяча 722 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 16 умерли.

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Многие кыргызстанцы за время введенных режимов ЧС и ЧП остались без работы и средств к существованию, большинство было вынуждено просить помощи у государства, бизнесменов и волонтеров. При этом власти уверяли, что никто не голодает и помощь поступает всем.

24.kg решило напомнить, сколько зарабатывают чиновники, призывавшие граждан сидеть дома, несмотря на бедственное положение.

Денег нет, но вы сидите дома

Правительство оказалось не готово к пандемии, хотя Штаб по борьбе с коронавирусом открыли еще в январе. А первые больные выявлены в середине марта. За два с половиной месяца штабисты ничего не сделали для того, чтобы подготовиться к новой мировой угрозе, обезопасить медиков и не допустить распространения заболевания.

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Единственное и верное, как считают власти, решение — закрыть людей дома, ограничив передвижения. В республике введен режим ЧС, а в столице и трех областях действовали ЧП и комендантский час.

Хоть власти уверяли, что всех накормят, ситуация во многих населенных пунктах оставалась тяжелой: помощь поступала не всем, а те, кто ее получил, жаловались на скудные продуктовые наборы.

Два месяца штабисты, комендатура и другие чиновники просили кыргызстанцев сидеть дома.

Вопросами по борьбе с коронавирусом в штабе ведают первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, вице-премьеры по социальным вопросам и экономическому блоку, главы МВД, МЧС, Минздрава, Минфина, Минэконома, Минсельхоза, Минтруда и соцразвития. На местах главными были коменданты (до снятия комендантского часа), а также мэры городов и акимы районов.

За несколько месяцев работы в штабе произошли кадровые перестановки: от занимаемых должностей освобождены вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Вместо них назначены Аида Исмаилова и Сабиржан Абдикаримов.

Мы сравнили открытые данные о доходах и расходах высокопоставленных чиновников. В открытом доступе есть только декларации за 2018 год.

Пока другие бедствуют

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом возглавляет первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Согласно поданной декларации, в 2018-м он заработал 1 миллион 411 тысяч сомов. Однако ни квартиры, ни машины за всю свою жизнь, судя по отчетам о доходах, чиновник не приобрел.

В собственности у первого вице-премьера числятся бытовая техника на 166 тысяч 750 сомов и мебель на 380 тысяч.

Разделив миллионные доходы на 12 месяцев, получается, что в месяц Кубатбек Боронов получает 117 тысяч 583 сома.

Его родственники в 2018 году ни копейки не заработали, зато потратили 620 тысяч сомов. Близкие чиновника имеют в собственности Lexus RX400H, ценные бумаги и другие имущественные права в уставном капитале хозсубъектов, на которые распространяется право собственности. Его родня владеет крупным рогатым скотом стоимостью 620 тысяч сомов.

Вице-премьер-министр по социальному блоку Аида Исмаилова в 2018-м, будучи депутатом Жогорку Кенеша, заработала 680 тысяч 144,42 сома.

В месяц доход чиновницы составляет 56 тысяч 678 сомов.



Недвижимости у экс-депутата нет, но есть 10-процентная доля в уставном капитале недействующего ОсОО «Мунха». О доходах родственников Аиды Исмаиловой в декларации ничего не указано.

Бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев возглавлял ведомство с апреля 2018 года по 1 апреля 2020-го. В декларации за 2018 год указано, что он заработал 4 миллиона 402 тысячи 413 сомов. Ежемесячный доход экс-главы Минздрава составлял 366 тысяч 867 сомов.

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Из недвижимости в декларации Космосбека Чолпонбаева указана лишь квартира площадью 82 квадратных метра. У него также есть лошади общей стоимостью 500 тысяч сомов и крупный рогатый скот, который оценивается в 1 миллион 400 тысяч.

Родственники бывшего министра имеют 50 процентов доли ценных бумаг и заработали они 16 миллионов 296 тысяч 193 сома. В месяц его родня зарабатывала больше 1 миллиона.

Министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров пришел руководить ведомством в феврале 2020-го. Его понизили с должности вице-премьер-министра.

Доход чиновника в 2018 году составил 810 тысяч сомов. Получается, что в месяц он получает 67 тысяч 500 сомов.

В отчете Замирбека Аскарова не значится автомобиль или квартира, но указаны мебель стоимостью 185 тысяч сомов, фото-, аудио- и видеотехника на 97 тысяч, компьютеры и оргтехника на 18 тысяч, бытовая техника на 90 тысяч.

Помимо прочего имущества, во владении министра имеются лошади стоимостью 500 тысяч сомов и крупный рогатый скот на 300 тысяч.

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров заработал 343 тысячи 319 сомов. В месяц это получается 28 тысяч 609 сомов.

В собственности у него имеются земельные участки в 162 гектара.

Об имуществе своих родственников чиновник умолчал.

Спикер Дастанбек Джумабеков в 2018-м заработал 875 тысяч 784 сома. В собственности у него имеется небольшая квартира в 59,5 квадратных метра.

В месяц торага зарабатывает 72 тысячи 892 сома.

Зато мебель в квартире достаточно дорогая — на 432 тысячи 100 сомов. Есть в ней оргтехника на 402 тысячи сомов, компьютер и ноутбук стоимостью 237 тысяч 655 сомов. Недешевая у второго по значимости в стране лица и бытовая техника. Ее общая стоимость составляет 364 тысячи 445 сомов.

У Дастанбека Джумабекова есть крупный рогатый скот на 1 миллион 125 тысяч сомов и мелкий рогатый на 500 тысяч. Любит он и лошадей, их у него на 560 тысяч сомов.

Замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев был назначен комендантом Бишкека. Его фразы стали почти крылатыми: магазин, больница и аптека. Он как никто другой во время карантина призывал людей оставаться дома. Даже советовал, какие фильмы посмотреть.

По сравнению с предыдущими чиновниками замминистра живет скромнее.

В 2018 году Алмазбек Орозалиев заработал 665 тысяч 200 сомов. В месяц это составляет 55 тысяч 433 сома, что тоже довольно неплохо.

На чиновника оформлено два земельных участка площадью 5,81 и 5,31 гектара. Доходы его родственников составили 236 тысяч 700 сомов, а расходы — 100 тысяч. За ними числится земельный участок площадью 600 гектаров.

Всем известно, что мэр столицы Азиз Суракматов — далеко не бедный человек.

В собственности у него 11 квартир общей площадью 1 тысяча 293,5 квадратных метра.

В декларации указано, что в 2018-м градоначальник заработал всего 433 тысячи 79 сомов.

При всем этом у него имеются дачный дом площадью 83 квадратных метра, два земельных участка в 0,15 гектара, а также автомобиль «Лексус LX 570».

Близкие родственники Азиза Суракматова в 2018 году заработали 25 миллионов 912 тысяч 511 сомов. Расходы они задекларировали на сумму 822 тысячи. Кроме того, у них три квартиры, машина BMW и земельный участок площадью 0,08 гектара.

Очень легко призывать людей сидеть дома, имея такие хоромы и заработок, в то время как большинство населения Кыргызстана еле сводит концы с концами.

Правительство ежедневно отчитывалось, сколько мешков муки и литров масла было роздано малоимущим семьям. Помощь дошла не до всех нуждающихся, чье финансовое положение напрямую зависело от ежедневной работы. Но власть имущих ничего не сломило, ведь сытый голодного не разумеет.