В жилмассиве «Алтын-Ордо» прокладывают центральную канализацию

В жилмассиве «Алтын-Ордо» в Бишкеке началась прокладка труб центральной канализации. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, протяженность канализационной сети составит более тысячи метров на улице Алтын-Ордо 9.
Работы проводит подрядная компания «Союз-ЗТ» по заказу общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии. Завершить прокладку обещают к началу июля.
Стоимость проекта — 2 миллиона 100 тысяч 511 сомов, средства предусмотрены в городском бюджете.