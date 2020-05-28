В жилмассиве «Алтын-Ордо» прокладывают центральную канализацию

В жилмассиве «Алтын-Ордо» в Бишкеке началась прокладка труб центральной канализации. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, протяженность канализационной сети составит более тысячи метров на улице Алтын-Ордо 9.

Работы проводит подрядная компания «Союз-ЗТ» по заказу общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии. Завершить прокладку обещают к началу июля.