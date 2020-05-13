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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Пытки в Сузаке. Милиция опровергает факт избиения заключенного в ИВС

Информация о пытках в РОВД Сузакского района не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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По данным милиции, 11 мая примерно в 7.00 в ИВС РОВД Сузакского района заключенных выводили на прогулку. В это время один из заключенных 30-летний И.Э., нарушив внутренний распорядок, не подчинился требованиям милиционера.

«Когда ему сказали выйти на улицу для прогулки, он схватил милиционера за форму, стал угрожать ему. Мужчину оттащили другие сотрудники милиции. В этот момент И.Э. порезал правую ногу о стул в камере. Ему оказали первую медицинскую помощь. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти». Следственно-оперативная группа написала объяснительные. Все материалы переданы в прокуратуру», — отметили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152622/
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