Светильники в стиле хай-тек появились на новой велодорожке в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники Бишкексвета завершили установку освещения на новой велодорожке по проспекту Чуй от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова.

«Установлено 60 светодиодных светильников, столько же торшерных стоек под них, проведено около 2 тысяч 210 метров кабельных линий под землей», — отметили в муниципалитете.

В мэрии сказали, что торшерные стойки в стиле хай-тек изготовлены из толстостенного металла в цеху предприятия.